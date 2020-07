CASTORANO – Si comunica che dal 27 luglio la filiale di Poste Italiane di Castorano, tornerà agli orari ordinari, da lunedì al sabato.

“Finalmente si torna alla normalità dopo lo stop da metà marzo – commenta il Sindaco Graziano Fanesi – quando, a causa del Covid, l’ufficio era aperto solo 3 giorni a settimana. Ciò, soprattutto nell’ultimo periodo, in cui la fase emergenziale più acuta è finita e i cittadini hanno ricominciato a muoversi, ha causando non pochi problemi. Con file sotto il sole per pagare una scadenza tributi o ritirare la pensione”.

Qualche settimana fa Fanesi aveva sollecitato in più occasioni la direzione di Poste Italiane, con una lettera e articoli di giornale. Da lunedì si ricomincia la normale apertura e il Primo cittadino ringrazia anche i colleghi sindaci che hanno vissuto lo stesso problema nei loro comuni e hanno sostenuto tutti insieme la causa.

“È doveroso – conclude Fanesi – ringraziare i colleghi sindaci che hanno condiviso questa battaglia e il coordinatore regionale Anci Piccoli Comuni, Augusto Curt,i che si è fatto carico di perorare la causa nelle sedi opportune. Anche Poste Italiane per aver mantenuto la parola data, a seguito di un incontro a Roma, ripristinando l’apertura dello sportello e confermando la volontà di continuare a investire nei piccoli Comuni come il nostro. Il ringraziamento principale va però agli utenti di Castorano, per la pazienza dimostrata nonostante interminabili attese e disagi”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.