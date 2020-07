ASCOLI PICENO – E’ stato pubblicato dal Comune di Ascoli Piceno l’avviso relativo alla proroga del termine per la trasmissione in Regione degli elenchi dei beneficiari delle Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori).

Le modalità e i tempi per incassare l’importo corrispondente alla borsa di studio saranno successivamente indicati dal Miur e comunicati con apposito avviso.

Possono fare domanda studentesse e studenti iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 agli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado (o, qualora minori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), residenti anagraficamente nel Comune di Ascoli Piceno, che appartengano a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a euro 10.632,94.

Le domande, corredate dalla copia dell’attestazione Isee, dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando l’apposito modello Allegato A/1 (disponibile sul sito http://ww.comune.ap.it) e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 4 settembre.

