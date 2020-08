ASCOLI PICENO – Estate entrata nel viva anche nella città delle Cento Torri.

“Ad Ascoli Piceno nella notte tra i primo e due agosto sono stati presi d’assedio i locali tra Piazza del Popolo e Piazza Arringo ma, tutto sommato, tranne qualche vociare di troppo non è accaduto nulla di particolare – dichiarano dalla Questura, impegnata nei controlli contro la Movida molesta e non solo – Anche in Piazza San Tommaso, dove nei giorni scorsi erano stati segnalati atti di vandalismo, le pattuglie hanno verificato solo la presenza di alcuni ragazzi che parlavano tra di loro”.

Dalla Questura aggiungono: “Altro intervento curioso è stato effettuato presso una locanda appena fuori dal centro, con i tavolini all’aperto e alcuni musicisti che, sempre sotto le stelle, stavano suonando per allietare i commensali. Ora si dovrà vedere se per quelle musiche siano state ottenute le autorizzazioni in tema di emissioni sonore”.

