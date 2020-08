SPINETOLI – Grande successo per il concerto dei Regina a Spinetoli, che ieri sera 2 agosto ha inaugurato una serie di eventi che si terranno nei prossimi giorni di agosto.

Tutte le 390 sedie sono state occupate e l’organizzazione, a cura della Pro Loco guidata dal presidente Marco Neroni, ha misurato la temperatura e registrato nome e cognome e numero di ogni partecipante.



“Rispettato il protocollo anti-Covid- commenta soddisfatto il Sindaco Alessandro Luciani – sono orgoglioso del comportamento dei cittadini che sono stati comprensivi nonostante i posti ridotti rispetto ai numeri soliti che si raggiungono per i concerti di Spinetoli”.

Ringraziamenti per la serata anche da pare della band Regina The Real Queen Experience, che ha scritto su Facebook: “Concerto bellissimo e carico di emozioni ieri sera a Pagliare del Tronto! Nonostante le grandi difficoltà nell’organizzare concerti di una certa portata eravate comunque tantissimi […] Tornare live, dopo tutto questo tempo fermi è stato, a dir poco, liberatorio!”.

Anche per chi non è riuscito ad entrare al concerto, la serata è stata piacevole visto l’area pedonale creata per l’occasione e le attività commerciali che hanno intrattenuto i tanti passanti.

Il prossimo appuntamento con l’estate di Spinetoli si terrà il 6 agosto con un evento rivolto a bambini in Piazza Kennedy: la premiazione del contest “Io resto a casa con i miei sogni” – pensato proprio per i più piccoli durante il periodo del lockdown – e, alle 22, sarà proiettato Oceania, il film di animazione della Disney.

Seguiranno i concerti del 9 agosto (sempre 21:30), presso il bocciodromo di San Pio con la tribute band “Nek, Max, Renga” e il 13 agosto, in Piazza Leopardi, con la tribute band Jethro Tull Event con la partecipazione di Clive William Bunker, il primo batterista del gruppo storico rock dei Jethro Tull.

