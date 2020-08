ACQUASANTA TERME – Incidente nella giornata dell’8 agosto.

Ad Acquasanta Terme scontro tra auto e moto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Centauro soccorso con l’eliambulanza e portato al Torrette di Ancona.

118 sul posto per i primi soccorsi.

