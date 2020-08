ASCOLI PICENO – Tampone obbligatorio per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta anche nelle Marche.

Così la Regione Marche in una nota il 12 agosto: “Questa mattina così come si stava già facendo in Emilia Romagna e in Campania, il presidente della Regione Marche aveva dato disposizione di preparare un’ordinanza per i turisti marchigiani in rientro dalle vacanze. L’iniziativa si è però fermata, in seguito alla notizia che il governo, in accordo con la Conferenza delle Regioni, sta preparando un’ordinanza nazionale in grado di dare un quadro unitario di regole e criteri in tutta Italia”.

Il provvedimento prevede che chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta dovrà sottoporsi al tampone negli aeroporti, porti, luoghi di confine o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria di riferimento.

Una misura che è invece già in vigore per chi proviene dall’area extra Schenghen e anche da Romania e Bulgaria come previsto dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza del 24 luglio.

