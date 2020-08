ASCOLI PICENO – Dopo lo stop forzato con il rinvio degli Europei inizialmente programmati per l’estate 2020, l’Italia è pronta a tornare in campo a partire dalle sfide del 4 e 7 settembre rispettivamente contro Bosnia e Paesi Bassi: partite valide per la Nations League.

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha convocato ben 37 calciatori, il gruppo azzurro si ritroverà al Centro Tecnico Federale di Coverciano a partire dal 29 agosto.

Tra i convocati anche Riccardo Orsolini, il campioncino di Rotella militante nel Bologna.

Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna);

