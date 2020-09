Ex sindaco di Montegiorgio e presidente Camera di Commercio

ANCONA – Una nota del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini in ricordo di Nazario Sauro Romandini, ex sindaco di Montegiorgio e presidente della Camera di Commercio.

“In queste ore convulse che ci hanno visto impegnati a seguire esiti elettorali e la delegazione di imprese del calzaturiero a Milano abbiamo appreso con commozione della scomparsa di Nazario Sauro Ramadori” fa sapere il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini “se è andato uno stimato protagonista della comunità, della politica e dell’economia marchigiana, picena e fermana in particolare. Il suo ricordo si accompagna a quello di un passato prossimo che ha visto l’Ente camerale da lui guidato, pioniere nell’internazionalizzazione e nella creazione lungimirante di servizi come quello dell’Eurosportello e della cui lezione faremo particolarmente tesoro in questa stagione complessa”

