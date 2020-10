In una registrazione il sacerdote spiega le sue motivazioni ma non ci sono comunicazioni ufficiali né sui canali del vescovo né da parte della diocesi che anzi afferma: “Quel video è sotto embargo, non può essere riprodotto”

AGGIORNAMENTO ORE 12 Dimissioni ufficiali. Il video alla fine è stato pubblicato persino dalla Diocesi di Ascoli.

ASCOLI PICENO – Un video con il quale il vescovo di Ascoli, Monsignor Giovanni D’Ercole, annuncia le sue dimissioni dall’incarico e afferma di aver deciso di rititarsi in preghiera in un monastero. Video che circola via Whatsapp e social: “Considerate queste mie dimissioni come un atto di fede e un segno di amore più grande verso tutti” afferma nel video.

Tuttavia i canali ufficiali di D’Ercole non riportano il video. Per verificare la veridicità del video, abbiamo chiamato la Diocesi di Ascoli che però si trincera dietro un “No Comment”, anzi affermando come il video sia “sotto embargo” e chi lo sta pubblicando rischierebbe ripercussioni.

“Non possiamo confermare o smentire quella notizia” ci è stato detto.

Video che comunque sta circolando ormai libero sui social network. Attendiamo, dunque, ufficialità.

