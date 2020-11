VENAROTTA – Il Comune di Venarotta ha inaugurato oggi un test center in modalità drive-in per effettuare i tamponi per il Covid -19 alla cittadinanza. Il servizio è attivo da oggi pomeriggio alle 14 e finora sono stati effettuati 60 tamponi nella piazza antistante il Municipio.

Il sindaco Fabio Salvi ha commentato così a Riviera Oggi: “L’obiettivo, in questo momento così delicato è testare più persone possibili, vorremmo arrivare a tutta la cittadinanza anche per individuare i casi asintomatici, che sono quelli più pericolosi”. Il costo? “Per i cittadini il costo è di 20 euro, il resto lo mette il Comune” continua il sindaco che annuncia anche che i test proseguiranno anche nella giornata di sabato e poi ancora la prossima settimana, per almeno due giorni: “Renderemo il calendario ufficiale fra poche ore” chiosa.

A Venarotta si sono registrati circa una 40ina di casi finora e due decessi.

