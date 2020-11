ASCOLI PICENO – I bianconeri agli ordini di mister Bertotto partiranno in mattinata dopo la seduta di rifinitura al Picchio Village, per il Veneto.

L’Ascoli affronterà sabato 28 novembre alle 14 il Venezia, guidato dell’ex tecnico bianconero Paolo Zanetti, allo stadio “Penzo” nel match valevole per la 9° giornata del campionato di Serie B. Ad arbitrare il match sarà Daniel Amabile della sezione di Vicenza. Gli Assistenti sono Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Alessio Berti di Prato. Quarto Ufficiale Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

La classifica vede i bianconeri in 17esima posizione con 5 punti mentre i lagunari sono al 5° posto con 14 punti.

Gli ex della sfida. Il Venezia è guidato da due ex bianconeri, l’ex attaccante del Picchio Soncin è collaboratore del tecnico,in campo si rivede anche l’ex Felicioli, il terzino che fece molto bene con la maglia ascolana nel campionato di serie B 2016/2017 con 22 presenze.

I precedenti. Sfida che in passato ha visto la firma di due grandi centravanti, Cristian Vieri e Oliver Bierhoff. Decimo incontro fra le due formazioni nel campionato di serie B. Il Venezia ha dalla sua 7 successi, 2 pareggi e per il Picchio invece 1 sola vittoria (1992/93 ). Il primo incontro al “Penzo” venne dal bomber tedesco Oliver Bierhoff, nella stagione 1993/94. Poi nel 1994/95 la gara viene firmata da Bobo Vieri dal dischetto. La scorsa stagione la gara terminò in favore dei lagunari per 2-1, il 26 Giugno 2021 con le reti di Aramu e Firenze e Scamacca per l’Ascoli).

