ASCOLI PICENO – Il nuovo tecnico bianconero, Delio Rossi, ha cominciato subito con una doppia seduta, domenica 29 novembre, la sua esperienza in bianconero, sono davvero pochi i giorni a disposizione per preparare la squadra n vista della sfida interna di venerdì 4 dicembre con il Pescara.

Doppia seduta di allenamento anche nella giornata di ieri. 30 novembre, per i bianconeri al Picchio Village: in mattinata il gruppo è stato impegnato in un lavoro di forza in palestra e in una sessione tattica per reparti sul campo; nel pomeriggio esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema. Presente alla seduta pomeridiana anche il Presidente Carlo Neri, che da bordocampo ha assistito all’allenamento.

Anche il Pescara si sta preparando dopo il cambio di tecnico, alla guida Breda, che dovrà far risalire la china ad un Delfino ultimo in classifica con 4 punti uno in meno dell’Ascoli. Sfida infuocata quella che vedrà opposte le due formazioni nel Derby Adriatico. Tra i biancazzurri, fermo Edoardo Masciangelo per distorsione alla caviglia; continuano il loro personale percorso di recupero fuori sede Mattia Del Favero e Mirko Drudi.