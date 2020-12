OFFIDA – Si è svolto lunedì 30 novembre il Consiglio Comunale di Offida (in remoto), tra i punti all’ordine del Giorno la ratifica della Variazione di Bilancio di Previsione con un impegno complessivo di risorse comunali pari a circa 170 mila euro, per affrontare la crisi sanitaria.

“Uno sforzo – precisa il Sindaco Luigi Massa – che sarà implementato con ulteriori misure sul Commercio”.

Nella discussione dei punti il Sindaco Luigi Massa ha riepilogato le risorse impegnate, nei vari settori e, con particolare riguardo, alla sicurezza scolastica e sostegno economico alle categorie maggiormente colpite dalla pandemia.

SCUOLA E INFANZIA

Nel comparto scuola sono già stati investiti circa 42 mila euro di risorse, oltre al fondo governativo di 15 mila euro, per la realizzazione degli interventi edilizi, impiantistici e l’acquisto di sanificatori ambientali per ogni classe. Inoltre è stato di 31 euro l’investimento aggiuntivo sul trasporto scolastico, che è rimasto gratuito per le famiglie, con assistenza su tutti i mezzi. Rimodulato anche il servizio mensa che viene effettuato nelle classi.

Per la riapertura in sicurezza del nido “Baia di Peter Pan” sono stati impiegati 14 mila euro, totalmente assorbiti nel bilancio comunale, lasciando le tariffe invariate per le famiglie, anzi, prevedendo riduzioni per quei bimbi che dovessero rinunciare alla frequenza per disposizioni delle autorità sanitarie. Il Sindaco ha ricordato anche i 23 mila euro del Bilancio già investiti nella gestione dei centri estivi, al fine di tenere molto basse le tariffe per le famiglie e dare un’opportunità di risocializzazione a bimbi e ragazzi.

SANITÀ

A circa 11 mila euro ammontano i fondi investiti sulle misure di prevenzione che hanno previsto il rimborso parziale dei tamponi volontari effettuati dai cittadini nel mese di settembre e la realizzazione di tamponi molecolari domiciliari, con risultati in giornata, totalmente gratuiti per i ragazzi in età scolare e per gli ultra sessantacinquenni:

“Una misura questa – commenta il Sindaco – messa in campo già da giorni, molto apprezzata perché diminuisce i disagi per le due fasce di età più fragili, costituendo anche un grande supporto per il lavoro dei medici di famiglia”.

TARI

Ammontano invece a oltre 47 mila euro le risorse impegnate sulle agevolazioni Tari per le attività commerciali che hanno subito il lockdown e le chiusure di questo ultimo periodo: già previsto l’azzeramento delle tariffe per i mesi di chiusura e la misura sarà operativa ed estesa anche per i mesi di novembre e dicembre.

Il Consiglio ha rinviato alla prossima sessione la discussione sul Bilancio Consolidato che è un atto che il Comune presenta autonomamente pur non essendovi obbligato dalle norme, al fine di avere un quadro dati più completo riferito a Società partecipate.

In Consiglio è stata anche approvata la convenzione con Piceno Consind – per il portale SUAP e SUE – illustrata dall’assessore alla Pianificazione urbanistica Maurizio Peroni. Approvato anche l’Ordine del Giorno proposto dal Club dei Borghi più Belli d’Italia, illustrato dall’Assessore al Turismo Cristina Capriotti, per stimolare il Governo alla destinazione di fondi dedicati del Recovery Fund a investimenti sui borghi italiani.

