ASCOLI PICENO – Il pianista Giovanni Allevi torna nella città delle Cento Torri in questi giorni.

L’artista ascolano è ad Ascoli per girare alcune riprese del progetto “Allevi in the jungle”, docuserie a puntate trasmessa su RaiPlay per dar voce agli artisti di strada.

Ieri, 2 dicembre, al Palafolli si è tenuta l’esibizione della Compagnia dei Folli, questa mattina in piazza Arringo performance della band “Riciclato Circo Musicale”

“Dopo la campagna televisiva ‘Sinfonia di Bellezze’, insieme a Giovanni Allevi prosegue l’impegno della nostra Amministrazione per valorizzare le bellezze e le eccellenze della nostra splendida Ascoli” afferma in una nota il sindaco Marco Fioravanti.

