STADIO “DEL DUCA” di Ascoli Piceno decima giornata d’andata del campionato di Serie B.

Sfida importantissima per entrambe le squadre per rilanciarsi dopo un avvio che le vede in coda alla classifica.

Bianconeri con 5 punti in classifica, 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte e Pescara a quota 4 punti, con una partita in più, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 7 sconfitte. Entrambe le formazioni con due nuovi tecnici alla guida, Delio Rossi sulla panchina dell’Ascoli e Roberto Breda su quella del Pescara.

FORMAZIONI

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Pucino, Avlonitis, Lukas Spendlhofer , Sini; Gerbo, Cavion, Saric, Pierini (1’s.t. Cangiano); Sabiri; Bajic. A disp. Ndiaye, Sarr, Sarzi Puttini, Corbo, Ghazoini, Donis, Tupta, Vellios, Buchel, Lico, Chiricò. All. Rossi.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Valdifiori, Memushaj, Maistro, Nzita; Ceter, Galano. A disp. Alastra, Scognamiglio, Bocic, Antei, Crecco, Ventola, Di Grazia, Capone, Guth, Busellato, Omeonga, Vokic. All Breda

Arbitro: Illuzzi di Molfetta. Ass.1 Galetto di Rovigo. ass. 2 Sechi di Sassari. IV ufficiale Robilotta di Sala Consilina

RETI: 16′ Galano

AMMONITI: Gerbo, Avlonitis, Saric (A.) Maistro, Valdifiori (P.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

2′ Ceter prende palla a centrocampo si invola in velocità e va al tiro, palla di poco sopra la traversa

1′- entra Cangiano per Pierini

PRIMO TEMPO

47′ fine primo tempo

44′ segnalati 2 minuti di recupero

43′ brutto fallo di Valdifiori su Saric che rimane a terra soccorso dai sanitar

40′ GOL CETER. Contropiede portato da Ceter palla a Galano che inventa con un filtrante in area., Ceter infila nell’angolino beffando Leali in uscita

34′ gran botta di SInio dalla distanza devia Fiorilllo in tuffo in corner, palla che sfiora il palo

32′ cross di Sini per Bajic in area, colpo di testa debole para Fiorillo

26′ contropiede Pescara, ammonito Avlonitis che interrompe il gioco fermando Maistro, punizione per il Delfino

25′ tiro velleitario di Sabiri dalla distanza, rasoterra fuori misura che termina sul fondo

16′ RIGORE PESCARA, GALANO PALLA ALTA SOTTO LAL TRAVERSA VANTAGGIO DEL DELFINO

14′ manovra offensiva del Pescara che va al tiro in area, murato poi palla che arriva a Nzita, Pucino lo ferma colpendolo duro sulla caviglia, rigore per il Pescara

7’manovra offensiva bianconera conclusa da un tiro di Gerbo dalla distanza che termina alto sopra la traversa

1′ subito pericoloso il Pescara, tiro di Cetar dal limite devia Leali in tuffo continua l’azione che porta la tiro ancora Maistro dal limite tiro a giro devia in corner Leali

0′ -inzio del match

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.