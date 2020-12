ASCOLI PICENO – Una rappresentante del nostro territorio in bella mostra, oggi 4 dicembre, in televisione.

Parliamo di Monia De Carolis, protagonista nella trasmissione “Bake Off Italia” che va in onda su Real Time, canale 31.

Questa sera si è svolta la finale che ha visto protagonista la 45enne di Folignano.

Monia, sposata e mamma, ha rinunciato a una importante carriera in banca per riprendersi un po’ in mano la propria vita.

Per caricarsi di nuovi stimoli ha partecipato, appunto, alla trasmissione televisiva per mostrare tutte le sue doti da culinaria. La 45enne ha studiato per diventare una cake designer e in tutta la stagione 2020 del programma ha dimostrato di possedere grandi doti, riconosciute da giudici e avversari.

Purtroppo Monia è arrivata seconda, in finale, arrendendosi soltanto a Sara Moalli.

Sara Moalli avrà l’opportunità di pubblicare il proprio libro di ricette e anche di fare un viaggio firmato Secret Escapes in una destinazione da sogno a scelta per la vincitrice e altre due persone.

