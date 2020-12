ASCOLI PICENO – L’Area Vasta 5 ha diffuso un bollettino nel pomeriggio del 16 dicembre.

I primi dati relativi alle prenotazioni effettuate in data odierna, per il giorno 18 dicembre per lo screening di massa.

Oltre 1.500 prenotazioni: 912 per la casa della Gioventù, 597 al Palasport di Monticelli.

