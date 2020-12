ASCOLI PICENO – E’ Ciro Polito il nuovo direttore sportivo dell’Ascoli Calcio che subentra a Giuseppe Bifulco, sollevato dall’incarico una settimana fa. A renderlo noto un comunicato del club bianconero.

Polito, classe 1979, vanta una lunga carriera come estremo difensore che lo ha portato in giro per l’Italia con passaggi, tra gli altri, a Catania, Bergamo e Pescara. Nel 2016 la sua ultima stagione tra i professionisti nella Juve Stabia, club con cui ha iniziato il suo nuovo ruolo da direttore sportivo nella stagione 2016/2017 e che ha lasciato dopo la rocambolesca retrocessione subita dai campani nell’ultima giornata della scorsa stagione.

Questa la nota diffusa dal club bianconero: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo al Sig. Ciro Polito, professionista che fin da subito si è messo al lavoro con l’intento di contribuire ad invertire il trend di risultati maturati finora, con la consapevolezza che la squadra bianconera abbia le potenzialità per tirarsi fuori dalla difficile posizione di classifica. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con un caloroso benvenuto il neo DS e gli augura un proficuo lavoro”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.