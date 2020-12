ANCONA – In merito alle dimissioni di Domenico Guzzini dalla presidenza di Confindustria Macerata dopo le sue parole sulla gestione della pandemia Covid-19, il commissario straordinario di Forza Italia per le Marche, Francesco Battistoni, scrive: “Spero che possa ripensarci”.

“Conosco personalmente Domenico, una persona preparata, onesta e dai principi morali di grande rilevanza. Mi spiace sia finito nel tritacarne mediatico per una frase infelice per la quale ha avuto modo di chiedere scusa. Il Presidente Guzzini ha sempre avuto modo di dimostrare il suo rispetto verso la terza età, e la storia della sua famiglia, in questo senso, parla da sola” scrive Battistoni.

“Piuttosto nessuno parla della stanchezza dei tanti imprenditori che in questi mesi devono fare i conti con la più grande crisi economica della storia moderna, e sono costretti a lavorare oltre i limiti per tenere la barra dritta e non lasciare indietro nessun dipendente” continua.

“Spero che Domenico possa ripensare alle sue dimissioni; ma, nel caso così non fosse, ci tengo a ringraziarlo per lo straordinario lavoro che ha messo in campo per il tessuto imprenditoriale di Macerata; della sua attività se ne è parlato poco, come purtroppo spesso avviene in questi momenti, ma il suo impegno è stato senza dubbio di grande valore per Macerata e le Marche tutte” termina la nota.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.