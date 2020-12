ASCOLI PICENO – Episodi poco edificanti nella giornata del 19 dicembre nella città delle Cento Torri.

Ad Ascoli, nei pressi del centro storico è stata prima segnalata una sorta di rissa fra giovani per futili motivi, e probabilmente per abuso di alcool e successivamente un giovane ferito da arma da taglio.

Il ragazzo sarebbe tornato a casa e i genitori allarmati per quanto successo hanno avvisato il 118 per il trasporto all’ospedale locale per le cure mediche e gli accertamenti.

Da chiarire quanto sia accaduto e se i due fatti hanno un collegamento.

Indaga la Questura di Ascoli, si attendono aggiornamenti e sviluppi nelle prossime ore.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.