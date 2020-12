OFFIDA – “Con RegaliamoCi Offida si è generato, in circa due settimane, un volume di affari superiore ai 160 mila euro”.

L’Assessore al Commercio di Offida, Cristina Capriotti, fa il punto della situazione della misura la misura ideata dall’Amministrazione Comunale per il sostegno delle attività commerciali, escluse da altri aiuti.

La misura, terminata il 23 dicembre per esaurimento delle risorse stanziate (40 mila euro), è stata pensata per sostenere concretamente il commercio e, al contempo, invogliare l’acquisto nelle piccole attività del territorio comunale le quali, con l’aiuto dell’Amministrazione, hanno potuto applicare un sconto straordinario del 25%.

“Sono molto soddisfatta – commenta la Capriotti – per il rapporto con i commercianti che è stato quotidiano, sinergico e intenso. Credo fortemente che la misura possa essere ripetuta anche in altre zone d’Italia visto l’interesse che ha riscontrato. È stato un modo concreto per sostenere il nostro borgo, agevolando le famiglie e invogliando cittadini provenienti anche dai comuni limitrofi”

“Quando abbiamo pensato a questa misura – continua il Sindaco Luigi Massa – avevamo la consapevolezza di aver messo in campo un’idea innovativa che avrebbe potuto cogliere sia l’obiettivo di dare una spinta alle nostre attività commerciali sia quello di sostenere e incentivare i consumi delle famiglie in un momento veramente difficile. Straordinario il risultato di adesione e apprezzamento la somma importante, oltre quarantamila euro, messa a disposizione dal Comune, ha concretizzato un effetto volano con benefici sull’attività di tanti negozi”.

Non è mancato il commento dei commercianti a questa iniziativa: “In un momento come questo a livello economico pieno di incertezze, abbiamo potuto contare su una certezza: la nostra grande comunità. Sentire la presenza delle istituzioni ci conforta e l’iniziativa è stata davvero gradita ai clienti, che grazie allo sconto hanno potuto concedersi qualche acquisto natalizio in più, in tranquillità”.

Il Sindaco Massa ringrazia l’Assessorato e gli Uffici per la gestione di una misura fortemente voluta e che ha consentito sicuramente di vivere un periodo di acquisti più sereno e gioioso a commercianti e clienti.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.