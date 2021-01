ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale informa che, a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus, l’edizione 2021 del Carnevale di Ascoli Piceno non si svolgerà.

“La necessità di continuare a rispettare i rigidi protocolli anti-Covid, su tutti quello del divieto di assembramento e del rispetto del distanziamento sociale, non rende possibile il tradizionale svolgimento del Carnevale di Ascoli Piceno” ha comunicato il sindaco Marco Fioravanti.

WLa nostra manifestazione, per natura, fa infatti della condivisione e della voglia di stare insieme il proprio cardine. La nostra manifestazione ogni anno coinvolge migliaia di persone, tra bambini, studenti, cittadini e turisti di ogni età. Per tali ragioni, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile svolgere l’edizione 2021 del Carnevale di Ascoli Piceno”.

“Una decisione presa a malincuore, di concerto con l’Associazione “Il Carnevale di Ascoli”, ma che riteniamo la più saggia e la più opportuna in un momento in cui è fondamentale evitare ogni situazione che rischi di incrementare il numero dei contagi. Non ci sono gli estremi per organizzare il concorso mascherato, ma l’Amministrazione Comunale e l’Associazione “Il Carnevale di Ascoli” lavoreranno per mantenere comunque viva la tradizione carnascialesca. Stiamo purtroppo attraversando un momento difficile e molto delicato, ma la storia e la tradizione del Carnevale ascolano continueranno a essere preservate, tutelate e valorizzate” ha concluso il sindaco Marco Fioravanti.

Anche Offida ha deciso di annullare il suo carnevale storico:

