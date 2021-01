25′ cross insidioso dalla sinistra di Renzetti, Brosco in tuffo mette in corner

20′ tiro di Gerbo dalla distanza intercettato da Tupta colto in offside

17′ grande azione di Tupta che si libera sulla sinistra e cerca Cangiano che arriva in ritardo

11′ occasione per Tupta che stoppa in area e si accentra ma si chiude e non riesce a concludere

7′ manovra offensiva sulla sinistra portata da Cangiano che conquista due corner consecutivi

2′ occasione per Bajic tiro ravvicinato respinto da Semper

1’Punizione per l’Ascoli sulla trequarti Kragl calcia fuori misura