CASTIGNANO – Di seguito una nota della Pro Loco di Castignano diffusa il 27 gennaio.

A causa della situazione epidemiologica e delle misure di contrasto alla pandemia da Covid19, la Pro Loco di Castignano, congiuntamente all’Amministrazione Comunale, deve purtroppo annunciare ufficialmente che quest’anno non sarà possibile organizzare gli storici eventi che caratterizzano il secolare Carnevale Castignanese.

Si sta comunque valutando, nei limiti delle restrizioni in essere, la fattibilità di alcune iniziative, per portare avanti anche simbolicamente questa nostra antica e sentita tradizione.

Per turisti ed amici, che sempre più numerosi vengono da vicino e da lontano a trovarci per condividere e vivere il Carnevale Storico di Castignano, l’appuntamento ufficialmente è rimandato al prossimo anno, fermo restando che, nei limiti delle misure restrittive per gli spostamenti che potrebbero essere vigenti nelle prossime settimane, saranno sempre e comunque ben accetti anche solo per visitare il nostro borgo, ammirare paesaggi e scorci, respirare l’aria di un periodo dell’anno che seppur tra tante difficoltà rimane in ogni caso quella di spensieratezza e sorriso.

Infine, per ogni Castignanese il compito è e rimarrà sempre quello di mantenere vivo dentro di sé e nella propria famiglia lo spirito carnascialesco, le usanze, i sapori, i suoni ed i colori tipici, il “fuoco” del nostro folclore, tramandato di generazione in generazione, pronti, appena sarà possibile, a ricondividerlo ancora tutti insieme, abbracciandoci, nella nostra grande festa.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.