ASCOLI PICENO – Ultimo giorno di mercato ricco di operazioni per l’Ascoli Calcio che dopo Caligara annuncia l’arrivo in prestito di Vittorio Parigini dal Genoa, dell’attaccante francese Gabriel Charpentier dalla Reggina a titolo definitivo e del centrocampista Nicola Mosti in prestito dal Monza.

Parigini, classe 1996, è un attaccante esterno che vanta 93 presenze in B, con 12 gol e 9 gli assist, e 45 in Serie A. Ha militato in tutte le Nazionali giovanili fino all’Under 21, dove ha messo a segno 6 gol in 20 presenze.

Molto attivo anche sul fronte partenze il club bianconero, lasciano le Marche infatti Chiricò che va al Padova in prestito con obbligo di riscatto, Pierini che va a titolo temporaneo al Modena e Tassi che si accasa a titolo definitivo alla Viterbese.

Rescissione del contratto per Nikola Ninkovic che lascia così l’Ascoli dopo 3 anni.

