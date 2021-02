ASCOLI PICENO – Piceno ancora protagonista in serie A.

Nella ventunesima giornata il Bologna ha vinto in trasferta il derby emiliano con il Parma e ha trovato gioia Riccardo Orsolini.

Il campione di Rotella ha siglato al 92° minuto la rete del 3 a 0 dopo la doppietta iniziale di Barrow.

L’ex Picchio ha esultando mostrando una maglia alle telecamere con la scritta: “Arusta Furia”.

Il termine dialettale ascolano, quindi, in bella vista sulle Tv nazionali e non solo.

Un gesto di affetto, quello compiuto da Orso, per il nostro territorio, mai dimenticato dall’ex bianconero.

Il Bologna sale al 14° posto in classifica a 23 punti e per Orsolini è stata, al momento, la quarta rete in campionato nella stagione 2020-2021.

