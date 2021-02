Da tik tok a youtube, passando per Instagram e Facebook. I webinar formativi si terrano il 10 e 17 febbraio, iniziative formative del progetto “Eccellenze in Digitale”, Unioncamere e Google.org

ANCONA – I webinar formativi si terrano il 10 e 17 febbraio 2021 e si collocano all’interno delle iniziative di informazione e formazione del progetto “Eccellenze in Digitale” promosso da Unioncamere e supportato da Google.org

Il webinar si terranno sulla piattaforma Google meet dalle ore 11 alle ore 13, e fanno parte delle iniziative di informazione e formazione sulle opportunità di web marketing per i diversi settori produttivi promosse dalla Camera di Commercio delle Marche attraverso il progetto Eccellenze in Digitale e attraverso I Punti Impresa Digitale. Il Progetto “Eccellenze in Digitale” è promosso da Unioncamere e supportato da Google.org, è volto a favorire la digitalizzazione delle PMI e delle competenze digitali all’interno delle imprese. Relatrice: dott.ssa Chiara Poli – Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche.

Destinatari: imprese, dipendenti, start up, Associazioni di categoria, DIH, incubatori, professionisti, tirocinanti e studenti.

10 febbraio: Eccellenze in Digitale-Webinar: “I social per il Business: Facebook e Instagram”

Link per iscrizione: https://forms.gle/yoDNwH7fe5toJpfeA

-L’importanza di conoscere, presidiare e governare i social network.

– Quali piattaforme social scegliere per le PMI. Differenze e opportunità per settore e industry

– Facebook, pagina aziendale (anche locale) le opportunità

– Facebook, pagina aziendale, strategie e format

Instagram:

– Gestire strategicamente un profilo Business per le PMI.

-Come sfruttare Instagram a seconda della industry e le opportunità offerte da una strategia unpaid. (strategie e format)

17 febbraio: Eccellenze in Digitale-Webinar: “I social per il Business: saper scegliere e usare TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube”

Link per iscrizione: https://forms.gle/cehxaCgr9XGNn1Xj9

TikTok: profilo e format per le PMI

Pinterest: strategie – profilo e format per le PMI

Twitter e Linkedin: strategie – profilo e format per le PMI

YouTube: strategie e format per le PMI & YT Video Builder

