ASCOLI PICENO – Forze dell’Ordine in azione, nel fine settimana appena trascorso, nella città delle Cento Torri.

“Ad Ascoli Piceno, i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 57enne del posto, sorpreso in giro per la città pur trovandosi in regime di arresti domiciliari in frazione Castel Trosino” affermano dal Comando Provinciale in una nota stampa diffusa l’8 febbraio.

Dall’Arma aggiungono: L’uomo, conosciuto agli operanti, al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione e posto a disposizione della Magistratura”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.