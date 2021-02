ASCOLI PICENO STADIO “Cino e Lillo Del Duca” ore 21 Ascoli e Frosinone si affrontano per la 22esima giornata del campionato di Serie B. Ascoli a 20 punti in classifica con 5 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, con 19 gol fatti e 29 subiti. Ciociari invece a quota 28 punti con 7 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, con 20 reti all’attivo e 22 subite. Nesta non potrà contare su Francesco Zampano, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. FORMAZIONI ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Caligara (17’s.t Bidaoui), Buchel (17’s.t Danzi), Saric (23′ s.t. Eramo); Sabiri (23’s.t. Parigini); Bajic (31′ s.t. ), Dionisi. A disp. Sarr, D’Orazio, Corbo, Stoian, Mosti, Pinna, Avlonitis. All. Sottil FROSINONE (3-5-2): Bardi; Curado, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden (31’s.t. Gori), Maiello, Kastanos (42’s.t. Carraro), D’Elia; Iemmello (18′ s.t Szyminski), Novakovich. A disp. Trovato, Vettorel, Millico, Boloca, Tribuzzi, Vitale, Parzyszek, Vitale, Brignola. All. Nesta. Arbitra il 35enne Ros della sezione di Pordenone. Ass.1 Tolfo di Pordenone. Ass.2 Macaddino di Pesaro. IV ufficiale Volpi di Arezzo RETI:

AMMONITI: Dionisi, Buchel (A.) Capuano, Szyminski (F.)

ESPULSI: Capuano PER DOPPIA AMMONIZIONE. Simeri al 95′ per un colpo violento a Bardi NOTE: 14’s.t. Novakovich CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

51′ fine del match

50′ GOL DIONISI SU RIGORE

49′ Bidauoi entra in area in mezzo a due e viene atterrato, rigore per il Picchio.

48′ cross di Kragl e colpo di testa di Brosco che fa le veci del centravanti, para Bardi

46′ cross in area e colpo di testa du Dionisi deviato in corner

45′ concessi 5 minuti di recupero

38′ Szyminski ammonito

34′ manovra offensiva conclusa da un tiro di Danzi dal limite che termina alto

30′ Kragl tenta un tiro dal limite palla sopra la traversa

27′ continua il forcing dell’Ascoli ma il Frosinone si difende bene con tutti i suoi uomini

14′ GOL FROSINONE. Corner dall destra Novakovich porta in vantaggio i ciociari al 14esimo della ripresa con un colpo di testa liberandosi di Brosco

9′ Novakovich si invola e crossa sulla ripartenza arriva al tiro Sabiri dopo una bella manovra di Dionisi e Bajic

7′ contropiede di Caligara, coast to coast, che si invola e arriva sulla trequarti avversaria, atterrato da Capuano al limite dell’area che viene espulso. Sabiri si incarica del tiro, palla che sfiora il palo

5′ DIonisi si libera bene sulla tre quarti avanza tira di sinistro un rasoterra potente che sfiora il palo

2′ Novakovich si libera di Quaranta e con una serie di dribbling fa impazzire la difesa bianconera poi serve Iemmello il tiro viene murato

1′ tentativo di traversone di Sabiri, blocca Bardi sul primo palo

0′ inizio del match

PRIMO TEMPO 47′ fine del primo tempo dopo 2 minuti di recupero 41′ corner di Sabiri, mezza rovesciata di Bajic e Bardi che in tuffo salva sotto al sette, poi l’arbitro fischia per fallo in area 40′ ammonito Capuano per fallo su Sabiri, punizione dai 30 metri che si incarica di battere, palla a scendere che Bardi devia in tuffo in corner 34′ lancio per Bajic che viene atterrato da D’Elia l’arbitro lascia proseguire 25′ contropiede Frosinone con Novakovich che spara alto 23′ lancio di Kragl per Bajic stop sul lato sinsitra dell’area e cross al centro per Dionisi, palla troppo lunga

22′ altro brutto fallo stavolta su Kragl, i bianconeri reclamano per l’arbitraggio poco attento di Ros

19′ tiro di Saric batti e ribatti in area, arriva al tiro Dionisi palla respinta e arbitro che ferma tutto per offside

15′ Novakovich in area pescato da un bel filtrante aereo stoppa e crossa rasoterra al centro, palla deviata in corner