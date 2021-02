ASCOLI PICENO – Attesa, è arrivata. Il Piceno si sveglia sotto una coltre imbiancata, che ha coinvolto anche il capoluogo di Ascoli Piceno. Il burian, vento freddo che soffia da est, sta colpendo fortemente il Piceno e tutto l’Adriatico.

Sulla costa nevica ma al momento non si segnalano accumuli nevosi.

PREVISIONI Dovrebbe nevicare per tutta la giornata di sabato e anche domenica. Ad Ascoli minime che toccheranno -5° C, massime a 2° C. Da lunedì le precipitazioni cesseranno ma le minime scenderanno fino a -7°, con le massime che saliranno a 6-7° C.

Diversa la situazione a San Benedetto, dove la neve si alternerà al nevischio, con temperature tra zero e tre gradi fino a domenica. Da lunedì minime a zero e massime a 9 gradi.

Nevicate abbondanti sui Sibillini sabato e domenica, temperature tra -8° e -6°, poi le gelate porteranno il termometro a -11° nella notte tra lunedì e martedì-

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.