Il Sap regalerà a tutte le donne impegnate in servizio e non della Questura ed Uffici periferici della provincia di Ascoli Piceno una mimosa

ASCOLI PICENO – In vista della Giornata Internazionale della Donna, il Sindaco Autonomo di Polizia di Ascoli ribadisce l’importanza della ricorrenza, rinnovando gli auguri alle colleghe e a tutte le donne.

Di seguito il comunicato stampa.

L’8 marzo è la ricorrenza della Festa Internazionale della donna, una giornata che, soprattutto nell’ambito delle associazioni femministe, è il simbolo delle disparità e soprusi che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli.

Una leggenda alquanto controversa, vuole che questa festa nasca in un terribile avvenimento umano e sociale che vide le donne protagoniste nell’ambito lavorativo.

Eppure l’unica colpa di queste donne era stata quella di unirsi in una lotta sociale per ottenere delle condizioni di vita più umane e dignitose. Nel 1908, un gruppo di operaie dell’industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terrificanti condizioni in cui erano costrette a lavorare.

Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, finché l’ 8 marzo il proprietario Mr. Johnson, stanco della mancata produttività e soprattutto il non voler riconoscere tali diritti, bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire.

Un grosso incendio divampa all’interno della stessa e le donne operaie prigioniere ne furono travolte e ben 129 di loro morirono arse dalle fiamme. In seguito questa data fu proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne e, questo triste accadimento, ha dato il via negli anni immediatamente successivi ad una serie di celebrazioni.

In seguito, con il diffondersi e il moltiplicarsi delle iniziative, che vedevano come protagoniste le rivendicazioni femminili in merito al lavoro e alla

condizione sociale, la data dell’ 8 Marzo assunse un’importanza mondiale, diventando, grazie alle associazioni femministe, il simbolo delle vessazioni

che la donna dovette subire nel corso dei secoli, ma anche il punto di partenza per il proprio riscatto.

Oggi il Sindacato Autonomo di Polizia, per rendere omaggio al grande impegno delle nostre donne, colleghe, mogli e madri che hanno sempre garantito senza mai risparmiarsi o tirarsi indietro, in questo difficilissimo periodo caratterizzato dalla pandemia, i servizi essenziali finalizzati alla tutela e alla Sicurezza Pubblica, regalerà a tutte le donne impegnate in servizio e non della Questura ed Uffici periferici della provincia di Ascoli Piceno, il fiore simbolo di questa festa, una mimosa.

Auguri a tutte le colleghe, auguri a tutte le donne dalla Segreteria Provinciale di Ascoli Piceno.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.