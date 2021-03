Pertanto, a partire da quella data, non bisognerà più recarsi alla Casa della Gioventù per la somministrazione

ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli informa che, a partire da sabato 13 marzo compreso, sarà il Palazzetto dello Sport di Monticelli la nuova sede in cui verranno somministrati i vaccini anti-Covid.

Pertanto, a partire da quella data, non bisognerà più recarsi alla Casa della Gioventù per la somministrazione del vaccino, bensì al Palazzetto dello Sport di Monticelli (via degli Iris 13).

Coloro che hanno già effettuato la prenotazione e sono in attesa di sottoporsi alla prima dose di vaccino, o coloro che si sono già sottoposti alla prima dose di vaccino e sono in attesa di ricevere la seconda, dovranno pertanto recarsi presso il Palazzetto dello Sport di Monticelli per la vaccinazione. Data e orario della prenotazione già effettuata restano dunque confermati, cambia soltanto la sede della vaccinazione che da sabato 13 marzo sarà il Palazzetto dello Sport di Monticelli.

