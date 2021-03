I cittadini prenotati verranno via via chiamati dai dottori per concordare l’appuntamento sempre in considerazione della disponibilità delle dosi

ANCONA – Nel pomeriggio di oggi, 12 marzo, si è svolta una riunione in via telematica tra l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, il servizio Sanità della Regione e i Medici di Medicina Generale che a seguito dell’accordo chiuso nei giorni scorsi hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid sul territorio regionale.

A partire da lunedì 15 marzo inzierà da parte della Regione la consegna delle dosi vaccinali e dei dispositivi di protezione individuale ai Medici di Medicina Generale per la vaccinazione dei cittadini over 80 prenotati nelle liste per non deambulanti e le persone fragili e procederanno compatibilmente con la quantità di dosi che la Struttura Commissariale metterà a disposizione per le Marche. I cittadini prenotati verranno via via chiamati dai medici per concordare l’appuntamento domiciliare sempre in considerazione della disponibilità delle dosi che saranno consegnate.

“Ringrazio – così l’assessore Filippo Saltamartini – il segretario regionale di Fimmg, Massimo Magi, e il segretario regionale di Snami, Fabrizio Valeri, e tutti i medici di medicina generale che saranno una forza fondamentale per mandare avanti la vaccinazione sul territorio. Ora ci auguriamo che dallo Stato arrivino le maggiori forniture come ci sono state annunciate così da poter dare un impulso importante a questa vaccinazione”.

