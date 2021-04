ASCOLI PICENO – L’Area Vasta 5 comunica che dal 6 aprile 2021 a tutto all’11 aprile 2021, al fine di evitare assembramenti, rimarranno chiusi al pubblico gli sportelli dell’Anagrafe Assistiti del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno (presso lo Stabilimento Ospedaliero Mazzoni) in via eccezionale e limitatamente al periodo emergenziale.

Il servizio sarà garantito per via telefonica e tramite e-mail, come di seguito descritto:

TRAMITE TELEFONO

Accesso attraverso le seguenti linee telefoniche: 0736/358781 – 0736/358476 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Gli assistiti al momento della telefonata dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido e della propria tessera sanitaria europea.

TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Per tutte le operazioni è possibile utilizzare l’accesso attraverso richiesta email da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: anagrafica.ap@sanita.marche.it, specificando in oggetto “scelta medico”, indicando il nominativo del medico scelto e allegando Tessera Sanitaria e un valido documento di riconoscimento.

Il nuovo tesserino sanitario cartaceo sarà inviato alla residenza di ogni assistito insieme agli orari dell’ambulatorio del MMG o del PLS scelto, in alternativa via mail richiedendolo all’operatore.

Per le richiesta di esenzioni per patologia è possibile effettuare le operazioni soltanto con richieste via mail all’indirizzo sopra indicato allegando certificazione medica specialistica e valido documento di riconoscimento.

Per la richiesta di esenzioni per reddito è possibile effettuare le operazioni soltanto con richieste via mail all’indirizzo anagrafica.ap@sanita.marche.it oppure certreddito.av5@sanita.marche.it allegando l’apposito modulo presente sul sito www.asur.marche.it sotto la pagina Cittadini dedicata a Rinnovo esenzione ticket del reddito e Nuove autocertificazioni.

Gli aventi diritto, qualora variassero le condizioni reddituali, hanno l’obbligo di comunicare dette variazioni all’Area Vasta 5.

I termini di validità dei certificati codici E02 hanno validità annuale.

Si comunica inoltre, che per lo stesso periodo, anche il front-office del Servizio Assistenza Integrativa, Rimborsi Oncologici, Dializzati e Trapiantati sito presso lo Stabilimento Mazzoni di Ascoli Piceno, sarà chiuso al pubblico. Per informazioni contattare la signora Fabrizia Stipa al telefono 0736/358547, con la possibilità di inviare la domanda di rimborso corredata dalla documentazione alla seguente mail: fabrizia.stipa@sanita.marche.it.

