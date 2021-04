ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale informa che, a partire da lunedì 12 aprile (compreso), saranno riattivate le sanzioni per pulizia stradale, che erano state temporaneamente sospese con ordinanza numero 141 del 15 marzo in concomitanza con l’ingresso in “Zona Rossa” della regione Marche.

Si ricorda dunque a tutti i cittadini, nei giorni e negli orari individuati per la pulizia stradale, di provvedere allo spostamento dei propri mezzi.

