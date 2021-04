FOLIGNANO – Il nuovo municipio di Folignano sarà ideato dai cittadini: al via un concorso di progettazione per la sede che prenderà il posto della vecchia struttura in via Roma, gravemente danneggiata dal terremoto 2016.

Così il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, in una nota diffusa dal Comune il 21 aprile: “Dovrà integrarsi con il tessuto urbano esistente e creare un nuovo contesto socio urbanistico centrale alla vita sociale della città, restituendo così identità e valore alla propria funzione pubblica”.

Sarà possibile inviare gli elaborati da lunedì 3 maggio fino alle ore 12 di giovedì 17 giugno 2021.

Al termine la commissione giudicatrice indicherà i “concept” progettuali ammessi al secondo grado di selezione e l’apertura del successivo step: il 29 ottobre, in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, avverrà la pubblicazione della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore.

Online la piattaforma dedicata. Per informazioni e documentazione integrale: https://www.concorsiawn.it/nuova-sede-municipale-folignano