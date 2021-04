ASCOLI PICENO – È stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione aule Univpm reparto fisioterapia all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. A darne notizia è la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Casini, dopo che da Vicepresidente seguì la firma della convenzione tra la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche.

“Un investimento di oltre 300 mila euro – afferma soddisfatta Anna Casini – che si somma a quello molto più importante dal punto di vista sociale e culturale e cioè la volontà della Università Politecnica delle Marche e in particolare del rettore Gianluca Gregori di investire nella nostra città e nel nostro ospedale per insediare una sede distaccata del corso di laurea in fisioterapia.”

Dopo gli attacchi ricevuti, la consigliera regionale si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. “Mentre chi è al governo della Regione fa fatica a trasformare gli slogan in azioni concrete per il territorio – attacca Casini – il lavoro fatto negli ultimi 5 anni continua a dare i suoi frutti.”

