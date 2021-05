ASCOLI PICENO – Dopo la splendida vittoria per 2-0 contro la capolista Empoli, l’Ascoli si prepara a tornare subito in campo domani 4 maggio alle 14 contro la Reggina in Calabria.

Assenti saranno gli squalificati Brosco e Buchel e gli infortunati Stoian e Pinna. 23 i convocati da mister Sottil:

Portieri: Leali, Sarr, Venditti

Difensori: Avlonitis, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pucino, Quaranta

Centrocampisti: Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

Attaccanti: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri

