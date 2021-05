Appuntamento venerdì 7 Maggio alle ore 14 allo stadio “Del Duca” match valido per la 37esima giornata. Decima sfida tra le due compagini nella serie cadetta al “Del Duca” con quattro vittorie dei granata, due pareggi e tre vittorie per i bianconeri.

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Sottil si preparanno per le ultime due gare di questo campionato di serie B, il traguardo salvezza diretta è vicinissimo e non si può sbagliare domani in casa contro il Cittadella.

I veneti al sesto posto in piena zona playoff con 56 punti, sfideranno il Picchio che può raggiungere la salvezza diretta allungando sul Cosezna, appuntamento venerdì 7 Maggio alle ore 14 allo stadio “Del Duca” match valido per la 37esima giornata. Decima sfida tra le due compagini nella serie cadetta al “Del Duca” con quattro vittorie dei granata, due pareggi e tre vittorie per i bianconeri.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari assunti in occasione di Reggina-Ascoli, ha inflitto una giornata di squalifica a Mister Sottil, allontanato dalla panchina del Granillo “per avere rivolto al 22° del pt a un Assistente un’espressione irrispettosa”. Entra in diffida Bajic, che va ad aggiungersi a Pucino. Nel Cittadella, prossimo avversario dell’Ascoli, è stato appiedato per un turno Gargiulo. Sono 3 gli ex bianconeri oggi al Cittadella: D’Urso, Baldini e Beretta.

Oggi alle 14 è fissata la rifinitura al Picchio Village.

Mister Venturato non recupera Benedetti e Tavernelli, rientra Camigliano. Squalificato Gargiulo, sono 5 i diffidati: Beretta, Branca, Pavan, Perticone e Rosafio. Ecco i convocati: PORTIERI: MANIERO Luca, KASTRATI Elhan. DIFENSORI: PERTICONE Romano, ADORNI Davide, CAMIGLIANO Agostino, GHIRINGHELLI Luca, FRARE Domenico, DONNARUMMA Daniele, CASSANDRO Tommaso. CENTROCAMPISTI: IORI Manuel. PROIA Federico, D’URSO Christian, VITA Alessio, BRANCA Simone, PAVAN Nicola, MASTRANTONIO Valerio. ATTACCANTI: ROSAFIO Marco, TSADJOUT Frank, BERETTA Giacomo, OGUNSEYE Roberto, BALDINI Enrico

