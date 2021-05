“A Folignano per liberarla dalle mascherine disperse in giro e per la natura. In totale abbiamo raccolto 38 protezioni individuali anti COVID-19”

FOLIGNANO – Di seguito una nota, giunta in redazione di Questione Natura, dal presidente Roberto Cameli

“Siamo stati a Folignano per liberarla dalle mascherine disperse in giro e per la natura. In totale abbiamo raccolto 38 protezioni individuali anti COVID-19, rendendo #MaskFree anche il bel paese che si staglia tra i monti del Piceno. “

“Abbiamo potuto respirare quell’aria pulita e fresca, osservando dolci momenti tra nonni e nipoti, udendo le risate dei più piccoli che giocano liberi, assaporando gli sguardi di quei felini che riposano all’ombra di un albero secolare e in questo clima d’altri tempi, senza fretta, competizione o ansia abbiamo capito perché c’erano così poche mascherine gettate in strada. I folignanesi sono ben consapevoli del loro tesoro: la loro terra. E la tengono come un gioiello.”

