ASCOLI PICENO – Qualche giorno fa l’amministrazione comunale ascolana ha pubblicato sul sito comunale l’ avviso per promuovere interventi rivolti alle famiglie residenti nel Comune di Ascoli Piceno che, anche a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, vivono una situazione di difficoltà socio economica tale da non consentire loro di sostenere le spese primarie.

“Questo nuovo intervento è stato realizzato anche grazie al contributo dei privati che hanno sostenuto l’iniziativa – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti -. La situazione critica come quella che stiamo vivendo, ha messo in luce la generosità di molti imprenditori ascolani che hanno dimostrato, ancora una volta e con un aiuto concreto, l’amore per il proprio territorio. Tra questi ringrazio particolarmente il Gruppo Gabrielli che ha offerto un contributo di ben 40 mila euro”.

“Questa somma significativa va ad aggiungersi a quelle ricevute da altri privati che hanno voluto partecipare, ognuno secondo le proprie possibilità, a questa grande azione sociale. – ha continuato l’assessore alle Politiche sociali Massimiliano Brugni – Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco al Gruppo Gabrielli per la risposta immediata alla nostra richiesta di collaborare per iniziative di welfare e non solo”.

“Il nostro Gruppo è sempre pronto a dare un sostegno concreto alle comunità locali. – ha proseguito Barbara Gabrielli, Consigliere con delega alla Comunicazione del Gruppo Gabrielli – Siamo naturalmente molto attenti alle segnalazioni che ci arrivano dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno e dal mondo delle associazioni cittadine e la partecipazione a questa iniziativa, di aiuto alle famiglie bisognose, è la dimostrazione della nostra sensibilità e attenzione alle tematiche sociali e della nostra rapidità nel rispondere alla richiesta del Comune di Ascoli Piceno, che conosce le esigenze dei cittadini. In quest’ultimo periodo il Gruppo Gabrielli è intervenuto sostenendo il sistema sanitario marchigiano ed abruzzese e rafforzando il legame con le associazioni che ogni giorno si occupano di problemi sociali, come la Fondazione Banco Alimentare Onlus e l’Airc. Abbiamo il dovere morale di sostenere il territorio in difficoltà. L’augurio è che questa emergenza si concluda o, perlomeno, si attenui ma, nel frattempo, il Gruppo Gabrielli è vicino ad ogni persona, ogni famiglia in difficoltà attraverso progetti di solidarietà”.

Il Bando è consultabile sul sito comunale all’indirizzohttps://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19185

