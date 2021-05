OFFIDA – Dopo una sospensione a causa del Covid, riparte PsycOphis ad Offida. Un progetto che sarebbe dovuto iniziare a maggio 2020, nato con l’obiettivo di dare il giusto spazio ai temi che riguardano la salute mentale e il benessere psicologico.

Il team di giovani professionisti che lo ha ideato, abbandonando solo temporaneamente l’idea degli incontri teorico-pratici gratuiti dal vivo, ha continuato a lavorare con tenacia e passione per riformulare la programmazione delle attività del progetto e da sabato 15 maggio inizierà un’attività di divulgazione scientifica sulle pagine Facebook (https://www.facebook.com/PsycOphis-100854408861978/ ) e Instagram (https://instagram.com/psycophis?igshid=uh4g4quf8e1k )

La creazione dei contenuti si baserà sugli interessi dei cittadini raccolti attraverso il sondaggio lanciato l’estate scorsa a cui hanno aderito quasi cento offidani.

“Ci scontriamo spesso – spiega Alessandra Premici, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia – con la povertà delle informazioni sul malessere psicologico e i disturbi mentali o, viceversa, con un sovraccarico di notizie perlopiù confuse. La salute psicologica ha la stessa dignità della salute fisica e merita uno spazio specifico per essere approfondita e condivisa. Per questo PsycOphis si pone anche l’obiettivo di ridurre lo stigma che invade le figure professionali che si occupano della salute mentale. Inoltre, chi soffre e combatte quotidianamente spesso in silenzio con il proprio disagio è ancora troppo spesso percepito come debole o imprevedibile. Crediamo che queste etichette siano insensate e controproducenti”.

“L’anno che abbiamo appena vissuto – continua Valerio Castellucci, Psicologo e Psicoterapeuta – ha incrementato la consapevolezza dell’importanza di diffondere un nuovo modo di vivere il tema della salute mentale. Psycophis nasce quindi dall’esigenza di diffondere nel nostro territorio una nuova consapevolezza rispetto a queste tematiche, sperando di poter aiutare indirettamente chi ne ha bisogno”.

Oltre alla dottoressa Premici e al dottor Castellucci, fanno parte del team: Annalisa Carloni- Medico, specializzanda in Psichiatria; Daniele Fiorili- Psicologo di area neuropsicologica e specializzando in psicoterapia; Nicole Citeroni, Dottoranda in diritto penale internazionale; Gabriele D’Angelo- laureato in Psicologia e Educatore.

“L’Amministrazione Comunale – conclude l’Assessore Isabella Bosano – ha accolto e appoggiato con entusiasmo il progetto dei nostri giovani professionisti offidani. Adesso è il tempo di mettere in campo politiche di Comunità, capaci di ridurre il distanziamento sociale, con la presa in carico delle fragilità, attraverso progetti come PsycOphis”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.