OFFIDA – Di seguito una nota, diffusa il 21 maggio, dal sindaco di Offida, Luigi Massa.

Abbiamo approvato ieri in Giunta il progetto esecutivo per la realizzazione di tre interventi che risolveranno questioni annose:

messa in sicurezza di Via Berlinguer. Si tatta di un intervento sulla curva che si trova sopra il dirupo, prima del parcheggio “La Valle”. La rupe è soggetta a continua erosione da parte delle acque meteoriche e di ruscellamento. Si realizzerà una paratia di pali, al di sopra della palificata sará realizzato un marciapiede a sbalzo, protetto da un guardrail lato strada e da un parapetto nel lato della rupe che garantirà il percorso pedonale;

ripristino del tratto di strada in Via Cipolletti. La viabilità nella via è interdetta poiché interressata da una frana che ha portato via l’intera sottofondazione di un tratto lungo all’incirca 10 m. L’intervento consentirà il ripristino della viabilità con realizzazioni di micropali. La zona è già oggetto di un’ulteriore fase di progettazione esecutiva che riguarda l’intera fascia del versante per la stabilizzazione dell’intera area;

messa in sicurezza di Via I Maggio. L’intervento prevede la prosecuzione delle opere di urbanizzazione nel tratto iniziale di via I° Maggio la via principale di accesso verso il quartiere San Lazzaro. È prevista la realizzazione di una palificata a sostegno della scarpata sovrastata da un cordolo in cemento armato sul quale poggerà un muro controterra. A completare l’opera verrà realizzato un marciapiede a garanzia della pedonabilità in sicurezza;

Tre importanti interventi per cui siamo molto soddisfatti e che a breve vedranno l’apertura dei cantieri.

