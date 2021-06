MONSAMPOLO DEL TRONTO – Scontro nel primo pomeriggio del 3 giugno.

Incidente stradale sull’Ascoli-Mare vicino a Monsampolo del Tronto direzione monti, un mezzo ribaltato secondo le prime indiscrezioni e varie vetture coinvolte.

Sul posto in arrivo 118 e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi, anche i Vigili del Fuoco.

Disagi alla circolazione. Soccorse due persone, allertato per precauzione l’eliambulanza ma alla fine è stato disposto per entrambi il trasferimento in ospedale ad Ascoli per ulteriori cure mediche.

Traffico rallentato ma non interrotto lungo il raccordo.

