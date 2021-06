CASTEL DI LAMA – “La nostra battaglia continua. Questi sono i manifesti che troverete in giro per la città: stop rifiuti a Relluce“.

Così, in una nota diffusa sui Social il 21 giugno, il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio: “Il 22 nuovo tavolo tecnico nel quale si parlerà del piano economico allegato al progetto, un tavolo da me espressamente richiesto (visto che la proposta iniziale della provincia non prevedeva di trattare questo tema) perché è bene sapere in anticipo quanto dovremmo teoricamente pagare per conferire al biodigestore e soprattutto perché”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.