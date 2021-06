ARQUATA DEL TRONTO – Con l’arrivo dell’estate e della “zona bianca” ritornano gli eventi in presenza organizzati dai gruppi Fai Giovani di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto. Come primo appuntamento dell’anno i due gruppi del Piceno propongono domenica 27 giugno una camminata all’Anello di Borgo, uno dei sentieri storici di Arquata del Tronto recuperati dai volontari dell’associazione “Arquata Potest”. Saranno proprio loro a guidare la passeggiata, che ha lo scopo di riscoprire, valorizzare e tenere alta l’attenzione su un territorio fragile ma ricchissimo di bellezze naturali e storiche.

L’associazione “Arquata Potest” già da prima del sisma del 2016 sta portando avanti il recupero degli antichi sentieri di Arquata del Tronto. Questi percorsi erano stati fino agli anni ’50 le uniche vie di comunicazione per gli abitanti della zona, i quali erano obbligati ad inviare diversi membri della propria famiglia due/tre volte l’anno per partecipare alle azioni di ripristino degli stessi. Per tale motivo lungo i tracciati sono tuttora visibili splendidi selciati e muretti a secco, dichiarati dall’Unesco nel 2018 “Patrimonio dell’Umanità”. Alcuni di questi percorsi, inoltre, permettono di scoprire autentici gioielli architettonici nascosti nella quiete di castagneti secolari, testimonianze della ricchezza culturale e spirituale dell’entroterra piceno.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 di domenica 27 giugno presso l’Area Sae di Borgo 1 (Arquata del Tronto), di fronte alla chiesa. Il percorso, che da Borgo si avvicina alle scenografiche pendici del Monte Vettore con ampi scorci sui Monti della Laga, sarà diviso in due parti: a pranzo ci sarà una sosta presso il Rifugio “Mezzi Litri” (sulla strada per Forca di Presta) con un menù di prodotti tipici locali, per poi ritornare al punto di partenza a Borgo. La distanza dell’itinerario completo, di media difficoltà e adatto a tutti, è di 15 chilometri, con un dislivello di 500 metri.

Il costo, comprensivo del pranzo, è di 18 euro per gli iscritti al Fai e di 20 euro per i non iscritti, da versare direttamente in loco. In caso di maltempo l’escursione verrà rimandata a data da destinarsi. È consigliata la prenotazione (fino a esaurimento posti) al numero 347.5006575 o scrivendo una mail a sanbenedettodeltronto@faigiovani.fondoambiente.it

