MONSAMPOLO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa il 7 luglio dal Comune di Monsampolo del Tronto.

Dal cinema in piazza, agli spettacoli di arte di strada e circo contemporaneo, ai laboratori per famiglie e bambini, all’arte contemporanea, ai concerti musicali nel Centro Storico, alla musica classica, un calendario ricco di eventi, che a partire da questa sera, allieterà la vostra estate e quella dei turisti che decideranno di visitare il nostro borgo.

