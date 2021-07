CASTIGNANO – Di seguito una nota dell’associazione Questione Natura giunta in redazione il 7 luglio.

Abbiamo fatto la terza tappa nella frazione San Venanzo del Comune di Castignano trovando e raccogliendo da terra solamente 1 mascherina! Il ringraziamento questa volta va ai cittadini di questo splendido paesino, che sono 38 divisi in 19 femmine e 19 maschi (tutti molto educati e attenti all’ambiente). Abbiamo proseguito per Castignano, nostalgici di questa realtà unica e particolare del Piceno, dove ogni angolo è un’incanto improvviso. Qui stavolta abbiamo raccolto da terra 5 mascherine. Si vede la mirata azione di salvaguardia del territorio attuata dal sindaco Fabio Polini, e l’amore che lui e i Castignanesi hanno per il loro posto nel mondo ci vediamo presto. Questione Natura, questione di priorità-

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.