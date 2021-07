ASCOLI PICENO – Il direttore dell’Area Vasta 5, Dottor Cesare Milani, e il direttore delle professioni sanitarie, Dottoressa Maria Rosa La Rocca, ringraziano il Capo Servizio Sanitario del Centro di Selezione della Marina Militare, Capitano di Vascello Dottor Cosimo Nesca.

La Marina Militare ha infatti messo a disposizione, dal 4 novembre 2020 al 15 luglio 2021, 2 infermieri e, fino a qualche mese fa, anche un medico, per la gestione del Drive in situato presso l’ospedale di Ascoli Piceno.

Il contributo fornito dagli infermieri della Marina Militare nella gestione di uno dei due Ddt dell’Area Vasta 5, quello di Ascoli Piceno, è stato davvero importante e molto qualificato.

Il Dottor Nesca, rapportandosi con il direttore del Distretto sanitario di Ascoli Piceno Dottoressa Giovanna Picciotti per gli aspetti organizzativi, si è personalmente impegnato per fare in modo che questa collaborazione, la cui interruzione era prevista per inizio giugno, potesse proseguire fino al 15 luglio.

Ringraziamo la Marina Militare per quanto ha assicurato con il suo personale infermieristico rappresentato dai marescialli Paolo Antolini e Luigi Marinaro.

La qualificata presenza ha consentito alla coordinatrice Domenica D’Angelo di destinare alcune delle infermiere, a cui ad inizio pandemia era stata assegnata la funzione di esecuzione dei tamponi presso il drive in, all’esecuzione dei tamponi domiciliari.

La refertazione dei tamponi antigenici è stata costantemente garantita dai medici del Distretto sanitario, in particolare dal Dottor Federico Tirabassi.

