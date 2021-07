Matteo Simoni, Daniele Guaiani e Daniele Orelli volontariamente si sono messi a disposizione per ripulire e sistemare il campo

ACQUASANTA TERME – “Dal 20 luglio verrà riaperto il PlayGround Bosch di parco Rio grazie all’impegno, l’amicizia e la voglia di sport di questi ragazzi: Matteo Simoni, Daniele Guaiani e Daniele Orelli che volontariamente si sono messi a disposizione per ripulire e sistemare il campo”. Lo annuncia l’assessore allo Sport di Acquasanta, Alessandro Cortellesi.

“Voglio sottolineare che non sono loro gli artefici degli atti vandalici di cui abbiamo parlato tempo fa – precisa Cortellesi – ma hanno messo in campo maturità e senso civico per tornare ad usufruire di questo spazio. Il mio personale ringraziamento va a loro perché ancora una volta ha vinto il buon senso, lo sport e l’amicizia”.

